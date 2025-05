Henry Freitas traz turnê "Terapya" com show na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O cantor e compositor pernambucano Henry Freitas, um dos novos talentos da música brasileira, desembarca em Manaus no dia 31 de maio com a sua turnê "Terapya". O show acontecerá no Pódium da Arena da Amazônia, com abertura dos portões marcada para as 21h. Os fãs já podem garantir seus ingressos do primeiro lote com um preço promocional de apenas R$ 30.

Com um estilo musical que mescla influências da MPB, pop e elementos da música urbana, Henry Freitas tem conquistado o público nacional com sua autenticidade e letras que abordam temas como amor, autoaceitação e experiências do dia a dia. Natural de Recife, o artista iniciou sua trajetória na música aos 15 anos e, desde então, tem se apresentado em diversos palcos por todo o Brasil, cativando a plateia com sua voz marcante e carisma no palco.

Além de sua carreira musical, Henry Freitas também se destaca por seu engajamento social, utilizando sua plataforma para promover causas importantes como a saúde mental e a inclusão, através do projeto "Terapy", que inclusive nomeia sua atual turnê. O público manauara pode esperar uma apresentação emocionante e envolvente, repleta de mensagens positivas e momentos de forte conexão com o artista. As vendas online acontecem pelo site Bilheteria Digital, com link disponível na bio do Instagram da @fabricadeeventos. Já os pontos de venda físicos são as Centrais Oba Ingressos (Millenium e Manauara Shopping) e a loja Fuga de Lula, na Rua Saldanha Marinho, Centro.