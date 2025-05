Iranduba recebe 1ª etapa do Campeonato Amazonas Dragway de Arrancada 2025

Manaus/AM - A velocidade e a emoção da arrancada agitam o fim de semana (3 e 4) em Iranduba, a apenas 19 km de Manaus, com a realização da 1ª etapa do Campeonato Amazonas Dragway de Arrancada 2025. O tradicional palco do Amazonas Dragway, localizado no Km 6 da estrada Manoel Urbano, se prepara para receber milhares de entusiastas do automobilismo.

Com mais de 80 carros inscritos, divididos em dez categorias distintas, as disputas eletrizantes acontecem no sábado e domingo, das 11h às 20h, com ingressos para a arquibancada a R$ 20 e estacionamento a R$ 10. Crianças até 10 anos e idosos acima de 65 anos têm entrada franca.

Na pista de 201 metros, os pilotos buscarão completar o percurso no menor tempo possível, em provas que prometem levantar a poeira e a adrenalina do público presente. O evento conta com uma estrutura completa e segura para receber competidores de todo o Amazonas e de outros estados.

A programação oficial do evento teve início na sexta-feira (2), com a liberação da área de box para pilotos e equipes. Neste sábado e domingo, o público poderá acompanhar os treinos livres, as emocionantes baterias classificatórias e as finais que definirão os campeões desta primeira etapa. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.