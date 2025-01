Mostras de filmes e exposições movimentam a agenda cultural da semana

Manaus/AM - O Agendão Cultural desta semana reúne mostras de filmes contemplados pela Lei Paulo Gustavo, exposições que celebram a arte regional e a inclusão, além do Festival de Férias 2025, com atividades voltadas para toda a família.

Entre os destaques estão a exposição “Quanto + Preto Melhor”, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, e a Mostra de Cinema Caba, com curtas-metragens que valorizam a produção artística local. O Mês da Visibilidade Trans também ganha protagonismo com o evento “Cultura Ballroom 3.0”, no Kuma Espaço de Criação.

Para as crianças, o Festival de Férias oferece visitas guiadas ao Teatro Amazonas e atividades literárias na Biblioteca Pública do Amazonas. Com entrada gratuita ou valores acessíveis, a semana promete levar arte, diversão e reflexão ao público.

Na sexta-feira (24), O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo recebe a exposição “Quanto + preto melhor”, às 18h. A exposição coletiva "Quanto + Preto Melhor" emerge como um marco essencial na valorização da arte negra contemporânea na Amazônia. Com curadoria de Marcelo Rufi, a mostra resgata e amplifica histórias invisibilizadas ao longo do tempo, promovendo reflexões sobre letramento racial e a força ancestral que permeia a negritude.

Com a participação dos artistas Anderson Souza, André Cavalcante Pereira, Andrew Ponto, Cigana do Norte, Edvando Alves, Estevan Leandro, Jorge Liu, Manuo, Rana Mariwo, Travamazonica, Ventinho, Vivian Evangelista e Zem Babumones, a exposição traz uma diversidade de expressões artísticas por meio de instalações, esculturas, pinturas e performances que revelam a pluralidade e as nuances desses artistas.

A Casa das Artes, na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, segue com a exposição do projeto “Olho Mágico – Um Novo Olhar Sobre o Teatro Amazonas”. O projeto dispõe da curadoria de Cristóvão Coutinho e direção artística de Jorge Kennedy e é resultado de aulas, que foram ministradas por Fernando Júnior e Jotta. A exposição fica em cartaz até 2 de fevereiro, de quarta-feira a domingo, das 14h às 20h, com entrada gratuita.

O Palacete Provincial apresenta a exposição “Raízes da Amazônia: o olhar de Silvino Santos”, inaugurada na quinta-feira (09/01) no Museu da Imagem e do Som, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro. Com curadoria embasada no acervo visual de Joaquim Gonçalves de Araújo, a mostra celebra o Dia do Fotógrafo, comemorado em 8 de janeiro. A exposição ficará aberta ao público até o dia 31 de janeiro de segunda a sábado (exceto às quartas-feiras), das 9h às 15h.

Dando sequência à programação do festival de férias, o Teatro Amazonas receberá a criançada, no sábado (25), das 9h às 12h, para uma visita ao espaço cultural. A visita, mediante inscrição no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), será conduzida por guias que contarão sobre a história do teatro e alguns fatos curiosos que prometem encantar toda a família.



Também integrando a programação do festival de férias, a Biblioteca Pública do Amazonas realizará a Estação Biblioteca, com sessões de visitas guiadas, mediação de leitura e contação de histórias. A mediação será realizada pelo “Projeto Rodas de Leitura Manauaras”. Para a programação na biblioteca não é necessária inscrição.

As inscrições para a última semana do festival serão feitas no dia 22/01 a partir das 10h, através do site cultura.am.gov.br.

Na sexta-feira dia (24), será realizada, às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros (Avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro), a Mostra de Cinema Caba, que oferece uma retrospectiva dos trabalhos da Companhia de Artes Bacaba (Caba) que, ao longo dos anos, tem significativa produção dentro do cenário artístico da região, destacando a criatividade e o talento local.

A programação conta com cinco curtas-metragens: “Vendo Boto” (2020), “Tributo a Chico Mendes” (2020), “Feira do Troca” (2022), “Viva Sebastião” (2023) e “Santo Antônio da Terra Preta” (2024). A Mostra Caba é uma contrapartida da Companhia de Artes Bacaba ao Edital Paulo Gustavo 2023, executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Todos os curtas têm classificação livre e a entrada é gratuita.

No Mês da Visibilidade Trans, o Kuma Espaço de Criação apresenta o “Cultura Ballroom 3.0 – Sustentabilidade Trans e Travesty”, um evento que celebra a arte, a resistência e as vivências trans e travestis em Manaus. Desde 2020, a iniciativa fortalece a cena ballroom na cidade, promovendo oficinas de vogue, debates e performances culturais que colocam essas histórias no protagonismo.

O encerramento especial será no dia 25 de janeiro, das 17h às 21h, no Impact Hub Manaus, com a realização do “Substância Ball: Uma Fórmula da Sustentabilidade Trans e Travesty”. A entrada é gratuita para pessoas trans inscritas na lista transfree, enquanto os ingressos variam entre R$10 e R$25, com toda a arrecadação destinada a um membro da comunidade em situação de vulnerabilidade.