Festival 'Hip Hop Delas' agita Parque dos Bilhares neste domingo

Manaus/AM - Amantes da cultura de arte urbana têm encontro marcado no “Hip Hop Delas”, festival que acontecerá neste domingo, 26 de maio, a partir das 17h, no Parque dos Bilhares, localizado na Av. Constantino Nery, s/n, bairro Chapada - Zona Centro-Oeste de Manaus. As inscrições gratuitas são realizadas no seguinte link: https://abrir.link/HjQfz.

A programação terá feira de economia criativa e performances culturais com DJ Pammy, o Coletivo de Mulheres Artistas de Parintins Tamo Juntas (TMJ), o grupo femme Kiki House of Maverick, e a grafiteira manauara Mia.

Outro destaque são as batalhas de rima entre MCs e as batalhas de breaking para B-Girls é uma Seven to smoke de Breaking. Os prêmios serão de R$ 2 mil para as vencedoras e de R$ 500 mais uma estatueta para as vice-campeãs e R$ 300,00 para a Seven. As juradas das competições serão Pêla, b-girl vencedora da classificatória mundial Red Bull BC One Cypher Venezuela 2022, e Rafah Black, uma das organizadoras da Batalha Dela’s 2019, a primeira batalha feminina do estado de Roraima.

As mães que desejarem levar seus filhos podem deixá-los aos cuidados de monitores no Espaço Kids.

Drika Albuquerque, b-girl e idealizadora do "Hip Hop Delas", ressalta que o evento vai além de um festival. A ideia é um movimento que visa valorizar e empoderar as mulheres na cultura Hip Hop.

“As mulheres vêm conquistando um espaço digno na cena pública, e o ‘Hip Hop Delas’ surge como um catalisador para atrair mais apaixonadas pela cultura de rua, a cultura urbana. Será uma noite de muita alegria e tranquilidade. Junte-se a nós”, convida.

Mais informações e novidades sobre o festival estão disponíveis no Instagram: @drika.albuquerque. O “Hip Hop Delas” é um projeto contemplado pelo edital nº 06/2023 do Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (CONEC), chamamento público voltado para ações de apoio à cultura Hip Hop, através da Lei Paulo Gustavo (LPG).