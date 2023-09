'As Cores da América Latina': Teatro Amazonas recebe espetáculo de dança gratuito

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (27), às 20h, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo de dança "As Cores da América Latina", realizado pela Panorando Cia. A atração tem entrada gratuita, classificação livre, e mistura danças urbanas e contemporâneas.

O espetáculo mescla danças urbanas e contemporâneas, com as cores e a estética promovendo uma viagem pela cultura latino-americana, protagonizando manifestações tradicionais, como a Fiesta de La Tirana (Chile), Huaconada (Peru) e o folguedo cênico brasileiro Cavalo-Marinho.

"A visualidade cênica faz uso de uma paleta de cores vibrantes, além de seis máscaras de 'Fofão', personagem tradicional do Carnaval Maranhense, no Brasil, que completam a estética dos personagens", adiantou o diretor do evento, Fábio Moura. E complementa que "o espetáculo fala sobre o multiculturalismo latino-americano, interagindo algumas tradições de outros países com elementos da nossa cultura popular".

O projeto foi contemplado no Concurso-Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello | Artistas e Profissionais da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Equipe

Fábio Moura assina a direção, a produção e a fotografia do espetáculo. Talita Menezes é a assistente de direção. A coreografia é uma criação coletiva. A apresentação conta com Ana Carolina Nunes, Benner Siqueira, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Reysson Brandão e Talita Menezes como intérpretes-criadores. Fábio Moura e Talita Menezes dividem a visualidade e a pesquisa musical. Lú de Menezes fez a confecção do figurino.

Companhia

A Panorando Cia e Produtora foi fundada em 2016, para integrar profissionais das artes em Manaus. Em 2017, o grupo passou a atuar como produtora de eventos e de espetáculos de dança e teatro. O Festival 5 Minutos em Cena: Circo, Dança, Teatro e Performance é um dos destaques das produções da Panorando. Em 2018, a companhia recebeu uma Menção Honrosa da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), o Troféu Jurupari, pela realização do evento.

O grupo também produziu os espetáculos in process: curumins (2017); Notas Sobre Ela (2017); 1960: título interino (2018); Jamais Fomos Modernos (2018/2019) e Sodade (2019/2020). A companhia já circulou com espetáculos no Amazonas e nos estados do Pará, Pernambuco e Minas Gerais.

