Zé Vaqueiro vai agitar aniversário de 171 Anos de Parintins

O prefeito disse ainda que o evento tem apoio do Governo do Estado e será no Bumbódromo, e que o cantor deve subir no palco por volta das 23h.

"Me perguntaram se é verdade que o Zé Vaqueiro estará em Parintins no aniversário da cidade, e sim, ele será a grande atração dos 171 anos da nossa cidade", confirmou Bi Garcia.

Manaus/AM - O prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou durante o programa institucional da Prefeitura, que o cantor Zé Vaqueiro irá fazer um super show no aniversário de 171 anos da cidade, no dia 15 de outubro.

