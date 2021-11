Batalha de K-pop e gincana Geek agitam sábado da Feira de Livros em Manaus

Manaus/AM - As famosas batalhas de K-pop e a gincana Geek prometem agitar o sábado da 36ª Feira de Livros do Sesc AM. A programação é gratuita e ocorre das 8h30 às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. O evento conta com mais de 10 espaços temáticos abertos para visitação.

Além das disputas para o público geek, a programação do sábado também contará com as mesas temáticas: “Manaus e sua constituição cultural – memória e arquitetura” com a participação de Otoni Mesquita, Auxiliomar Ugarte e Edilene Mafra, e ainda “Ernesto Penafort – vida literária e poesia, com participação de Rita Barbosa, Marcos Krunger e Carlos Guedelha. Confira a programação de sábado:

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

09h às 11h - Oficina de Fanzine com Lorena Souza

16h – Mesa Temática: “Manaus e sua constituição cultural – memória e arquitetura”

19h – Mesa Temática: “Ernesto Penafort – vida literária e poesia”

Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

13h30 – Oficina: Sua cidade vale um livro (Projeto Kombina)

14h30 – Intervenção de Dança (Espaço Sesquinhos)

15h30 – Gincana Geek com o recreador Nilthon Montenegro

17h – Batalha de K-Pop (Cuca Sesc Festival)

19h – Apresentação Cuca Sesc Festival 2021

19h30 – Apresentação Musical com a Banda GameBoss

Cuca Sesc Festival

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

10h30 às 11h30 – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Paloma Diniz)

15h às 16h - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Belle Felix)