Feira de Livros exibe a exposição “O olhar de Maria Luísa”, neste sábado

Manaus/AM - Com apenas 4 anos de idade, Maria Luísa foi diagnosticada com Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que apresentam quadros de agitação e alterações comportamentais. Mas nas artes plásticas, por meio da pintura de telas, Malu encontra paz e se descobriu uma grande artista, durante esta pandemia.

A primeira exposição pública da artista será realizada neste sábado (13), às 14h30, no espaço Café Literário, da 36ª Feira de Livros do Sesc Amazonas, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques até o próximo domingo (14). A exposição mediada irá exibir parte das obras e contará com a presença da artista.

Hoje, com 11 anos de idade, Maria Luísa consegue expressar em suas telas o que sente e o que enxerga da vida. Cada obra dela tem nome, significado e dedicatória. “A Maria apresenta um talento que despertou um olhar diferente na família. Ela começou a pintar e essa pintura dela traz tranquilidade”, explica a mãe, Ana Camila Magalhães.

O acesso à Feira de Livros é gratuito. O evento é aberto ao público e conta com programação das 08h30 até às 21h. Todas as atrações e os horários estão disponíveis no site institucional do Sesc Amazonas: www.sesc-am.com.br. Confira a programação completa deste sábado (13):

Café Literário

08h30 às 18h – BiblioSesc

09h às 11h - Oficina de Fanzine com Lorena Souza

14h30 às 16h – Exposição “O Olhar de Maria Luísa”

16h – Mesa Temática (Tema: “Manaus e sua constituição cultural – memória e arquitetura” com Otoni Mesquita, Auxiliomar Ugarte e Edilene Mafra)

19h – Mesa Temática (Tema: “Ernesto Penafort – vida literária e poesia” com Rita Barbosa, Marcos Krunger e Carlos Guedelha)



Palco Multiverso

09h – Chocolate Show

10h30 – Intervenção Literária (CIA Espatódea Trupe)

13h30 – Oficina: Sua cidade vale um livro (Projeto Kombina)

14h30 – Intervenção de Dança (Espaço Sesquinhos)

15h30 – Gincana Geek com o recreador Nilthon Montenegro

17h – Batalha de K-Pop (Cuca Sesc Festival)

19h – Apresentação Cuca Sesc Festival 2021

19h30 – Apresentação Musical com a Banda GameBoss

Cuca Sesc Festival

09h às 10h – Arena Just Dance (FIFA)

10h30 às 11h30 – Batalha Just Dance

13h30 às 14h30 - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Paloma Diniz)

15h às 16h - Sala Cuca Exposed (Evaldo Vasconcelos entrevista Belle Felix)