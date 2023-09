Animação e drama entram em cartaz nesta quinta no Cine Casarão

Manaus/AM - Uma das opções para curtir o feriado é o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), localizado no Centro de Manaus, que recebe, nesta quinta-feira (7), duas estreias: ‘Brichos 3 – Megavirus’ e ‘Passagens’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

A primeira exibição de ‘Brichos 3 – Megavirus’, na quinta-feira, será às 17h40. Com direção de Paulo Munhoz, a animação mostra a Vila dos Brichos que é atacada por um vírus terrível que atinge as mentes das pessoas e que coloca quase toda a população em estado de coma.

Nessa situação, a parte ainda saudável da população se une e se organiza para salvar os doentes, enquanto Ratão (o mal elemento) aproveita o caos para saquear toda a cidade. O jaguar adolescente Tales e sua turma terão que usar de muita tecnologia e um tanto de magia, além de sua tradicional coragem, para entrar nos sonhos das pessoas e combater o Megavirus cara a cara. As reexibições serão na sexta-feira (8), às 18h, e domingo (10), às 18h.

Ainda na quinta-feira, às 19h10, haverá a primeira exibição de ‘Passagens’, de Ira Sachs. No último dia de filmagem em Paris, o diretor de cinema, Tomas, dorme com uma mulher - e conta com orgulho ao marido. A novidade de estar com uma mulher é uma excitante experiência, que ele está ansioso para explorar, apesar de seu casamento com Martin.

Depois de finalizar seu último projeto, o cineasta impulsivamente começa um caso de amor tórrido com a jovem professora, Agathe. Porém, uma relação apaixonada, ciumenta e narcisista se desenrola entre Tomas, Agathe e Martin. E quando Martin inicia seu próprio caso, o instável Tomas volta sua atenção para o marido. As reexibições serão no sábado (9), às 17h40, e domingo, às 19h30.

Ainda na programação do Cine Casarão, é possível conferir: ‘O Espaço Infinito’ (quinta, às 16h), ‘O Acidente’ (sexta, às 16h), ‘Para Onde Voam as Feiticeiras’ (sexta, às 19h30; sábado, 16h) e ‘Ithaka’ (sexta, às 19h20; domingo, 16h).

Veja Também

Espetáculo 'Um Só Coração' do 3 Palavrinhas chega a Manaus

Com oficinas e concurso de cosplay, Cuca Sesc Festival ocorre em outubro em Manaus