Espetáculo 'Um Só Coração' do 3 Palavrinhas chega a Manaus

Manaus/AM - O espetáculo "Um Só Coração" chega a Manaus para os pequenos e toda a família, trazendo em seu repertório as canções de maior sucesso do 3 Palavrinhas. O evento ocorrerá dia 30 de setembro, às 17h, no Studio 5 Shopping. A classificação é livre e o primeiro lote de ingressos e podem ser adquiridos pelo aplicativo bilheteriadigital.com ou na bilheteria do Studio 5.

A narrativa traz os personagens mais queridos pelas crianças: Sarah, Davi e Miguel, na missão de impedir o fechamento da escola de música Dó Ré Mi, que eles tanto amam, contando com a ajuda da Florzinha e de muitos outros amigos.

A apresentação com aproximadamente 1h30 de duração, traz uma narrativa interativa entre os personagens e público, com muita música, dança e brincadeiras. Nesta nova aventura, o público e a turminha do 3 Palavrinhas se divertem muito e aprendem a importância de estarem sempre unidos!

Sobre o 3 Palavrinhas

O 3 Palavrinhas, projeto infantil com mais de 8 Bilhões de views no YouTube, completa 10 anos de história, levando a palavra de Deus para todas as crianças.

Conhecido pelas músicas que fizeram e fazem parte das lembranças das famílias brasileiras cristãs, já possui 8 álbuns completos, e além das canções o público também pode se divertir com uma variedade de conteúdos de entretenimento e educação para todos os momentos: 3 Palavrinhas Mini, Hora de Brincar, Hora de Dormir, Historinhas para Dormir, e os conteúdos em karaokê e com acessibilidade em libras.

Todo o sucesso do projeto é resultado do trabalho cuidadoso dos criadores da marca, Samuel Mizrahy e Ádila Mizrahy, e da Oinc Filmes, produtora do 3 Palavrinhas e outros projetos como Krozz, Missão Harpa e 3 Little Words.

Serviço

O que? Espetáculo 3 Palavrinhas em "Um Só Coração" -

Duração: 1h30

Quando? 30 de setembro de 2023 às 17h

Onde? Studio 5 Shopping e Convenções

Quem? Classificação indicativa: Livre

Quanto? 1º lote promocional por tempo limitado!

Vendas pelo aplicativo bilheteriadigital.com ou na bilheteria do Studio 5

Ingressos

Pista - inteira R$ 72 e Meia R$ 36

Arquibancada - inteira R$ 56 e Meia R$ 28

Mezanino - inteira R$ 40 e Meia R$ 20

Tem direito a meia entrada: estudantes, maiores de 60 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cad Único e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício. Crianças até 24 meses, no colo dos adultos responsáveis, não pagam.

