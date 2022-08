10º Festival Amazonas de Dança conta com programação gratuita até domingo

Manaus/AM - Espaços culturais e urbanos de Manaus recebem, durante esta semana, o 10° Festival de Dança do Amazonas (FAD). Até domingo (28), 18 companhias levam apresentações ao Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Largo de São Sebastião, Parque Rio Negro, entre outros.

Esta edição do Festival marca o retorno do evento em formato presencial, além de trazer outras linguagens, como danças populares, folclóricas, acessibilidade, indígenas, entre outras. Como parte da programação, o Palácio da Justiça recebe ainda oficinas, mesas-redondas, palestras e debates. Para participar, os interessados devem se inscrever no Instagram @festivalamazonasdança.

Ao todo, 20 apresentações serão realizadas durante o FAD, sendo 18 de companhias contempladas e duas convidadas. Na terça-feira (23), o Festival leva apresentações ao Teatro da Instalação: o “Manifesto Amazônico de Fé” com Alessy Padilha, e “Transcede”, de Magno Fre’sil. A programação segue no Instalação, quarta-feira (24), com os espetáculos “Krebs”, do Fragmento de Rua, e “CorpoObjeto”, de Mara Pacheco. A programação tem início às 19h.

O Largo de São Sebastião, na quinta-feira (25), às 17h, recebe o espetáculo “Sobrevivência”, de Wilhan Santos. No Teatro da Instalação, a partir das 19h, o público vai conferir os espetáculos “Roxin”, da Bboy Roxin, e “C.R.O.N.O.S”, de Lucas Rocha.

Na sexta-feira (26), às 17h, o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, Cidade Nova, será palco de “Fria Lousa”, da Cia Expressão & Vida. No mesmo dia, sendo que no Teatro da Instalação, a partir das 19h, é a vez de “Francinny, o sonho de uma eterna Rainha”, do grupo Rainhas da Diversidade, e “Beatriz”, do Ateliê 23.

Já no sábado (27), às 17h, na calçada da rua José Sarmento, atrás da Santa Casa de Misericórdia, no Centro, acontece a performance “Corpos-Troncos-Etc Jaz”, da Cênica Corporal Uma. E, a partir das 20h, o Teatro Amazonas apresenta os espetáculos “Sobrevoos e Quedas”, de José Arenas, e “Da pele pra dentro”, de Breno Rodrigues.

No último dia do festival, domingo (28), às 17h, o Parque Rio Negro, na rua Beira Mar, São Raimundo, recebe “Imigra Breaking”, de Adriele Albuquerque. E no Teatro Amazonas, a partir das 19h, acontece o encerramento da temporada com “Revolução Farroupilha Entre Amores e Guerra”, do Centro de Tradição Gaúcha Rancho Manauara, e a participação do grupo convidado do festival, Poona Dance, com o espetáculo "A Índia Mística e o Coração Onde Habita".