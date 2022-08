Filme ‘Marte Um’ estreia nesta quinta, no Cine Casarão

Manaus/AM - O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro Zona Sul de Manaus, contará com três estreias, a partir desta quinta-feira (25): ‘Marte Um’, ‘Crimes do Futuro’ e Memória’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira estreia, nesta quinta-feira, será o filme ‘Marte Um’, às 15h30. Com direção de Gabriel Martins, o longa, que venceu quatro categorias do Festival de Cinema de Gramado, mostra a tranquilidade com que a Família Martins vive às margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade.

Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. O filme será reexibido no sábado (27), às 17h30.

Ainda na quinta, às 17h30, será exibido ‘Crimes do Futuro’, de David Cronberg. À medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre novas alterações. Com a ajuda de parceira Caprice, o artista problemático Saul Tenser mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em performances.

Enquanto isso, Timlin, uma investigadora do National Organ Registry, rastreia obsessivamente seus movimentos, ela pretende fazer uma descoberta sobre a próxima fase da evolução humana. O filme será reexibido no domingo (28), às 17h30.

E a última estreia será ‘Memória’, de Apichatpong Weerasethakul, às 19h30. Jessica está de viagem na Colômbia para visitar a irmã hospitalizada. Certo dia, acorda com um forte estrondo nas redondezas, que ninguém mais parece ter ouvido. Perambulando pela cidade, ela continua escutando o barulho. Jessica inicia uma investigação pela origem do fenômeno, entre a tecnologia moderna, a arqueologia e os encontros com anônimos. A reexibição será domingo, às 19h30.

Ainda na grade de programação, o público poderá encontrar ‘O Reflexo do Lago’ (sexta-feira, dia 26, às 16h), ‘Meu Álbum de Amores’ (sexta-feira, às 17h30), ‘Além da Lenda’ (sexta-feira, às 19h30), ‘De Repente Drag’ (sábado, às 15h30) e ‘Aos Nossos Filhos’ (sábado, às19h30, e domingo, às 15h30).