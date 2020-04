Governo lança plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

O Ministério da Economia criou uma plataforma que possibilita ao empresário e ao trabalhador, em um só lugar, obter acesso a cursos de qualificação profissional online que serão ofertados gratuitamente por diversas instituições.

Segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, nesta primeira etapa, a secretaria mapeou e catalogou nove instituições públicas e privadas que oferecerão 674 cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional. A carga horária e a certificação de cada treinamento vão depender dos critérios adotados pelas instituições parceiras.

A plataforma tem a função de reunir, organizar e apresentar aos usuários a oferta de cursos que podem ser importantes para lidar com o momento atual em que as pessoas estão se comunicando e utilizando mais a internet para realizar as suas atividades. As instituições participantes nessa primeira etapa são: Senai, Senat, Sebrae, Edu Livre, English Live (EF), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Bradesco, Google, Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Educação.

Como acessar

A seleção dos cursos está dentro da plataforma gov.br, na página Todos por Todos, uma campanha do governo federal para estimular o movimento solidário, captando ofertas de serviços à população e propostas de doações aos estados para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Os cursos de capacitação à distância foram classificados em 11 categorias:

Competências Gerais/Básicas: Inglês, Matemática Financeira, Gramática e outros;

Competências Socioemocionais: Gestão Pessoal, Criatividade, Networking Eficiente, entre outros.

Competência Técnicas:

Serviços: Boas práticas no serviço de alimentação, Qualidade no atendimento ao cliente, Atendimento ao público e outros;

Comércio: Fundamentos do marketing digital, Planeje-se para o comércio eletrônico, Formação de preço de venda e outros;

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): Linguagem de programa Java básico e avançado, HTML básico e avançado, entre outros;

Indústria: Ferramentas-aplicadas no Lean Manufacturing, Inteligência Artificial aplicada à indústria, Desvendando a indústria 4.0 e outros;

Transporte e Armazenamento: Cálculo do frete, Direção Segura, Transportador Autônomo de Cargas e outros;

Empreendedorismo: Economia Colaborativa – A Tendência que pode transformar seu negócio, Acesso a capital para startups, Iniciando um pequeno grande negócio e outros;

Agropecuária e afins: Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural;

Administração: Gestão de custos, Construa seu plano de negócios, Aprendendo a planejar as finanças de uma empresa e outros;

Administração Pública: Gestão por Competência, Criatividade e novas tecnologias no serviço público, entre outros.