Cuidados com os cabelos durante o inverno; Veja dicas

No inverno é comum sentir que o couro cabeludo está mais seco que o normal e elementos como vento, frio e ar quente e seco podem contribuir para o aparecimento de sintomas como tensão, coceira e secura na cabeça.

Nessa época do ano, de acordo com o site UOL, alguns cuidados são necessários para evitar doenças. Veja as dicas

1. Evite banhos com água muito quente, já que esta prática afeta os seus óleos naturais e hidratação.

2. A utilização frequente de secador também pode ter um efeito negativo no estado do couro cabeludo, assim, deixe o seu cabelo secar ao ar livre sempre que possível.

3. Se ainda não se verificar caspa, escolha não lavar o cabelo durante uns dias por semana de forma a estimular a produção de sebo.