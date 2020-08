Ministério da Defesa orienta militares a não participar de desfiles de 7 de setembro

O Ministério da Defesa determinou que as Forças Armadas sejam orientadas a não participar, neste ano, dos desfiles de 7 de setembro alusivos ao aniversário da Independência da República.

Segundo um site de notícias do Globo, a diretriz foi publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta sexta-feira (7) e tem o objetivo de evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus.

Conforme a portaria sobre a "Semana da Pátria 2020", tradicionalmente as Forças Armadas participam das comemorações, que estimulam "a ampla manifestação dos valores cívicos em todo território nacional, por meio de atividades culturais e solenidades específicas".

"Todavia, como é de amplo conhecimento, o País, como considerável parte do mundo, enfrenta a pandemia do "COVID-19", não sendo recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação", diz o ministério.

De acordo com o ministério, as condições atuais indicam que as recomendações sanitárias ainda estarão valendo em setembro.

"Determino aos Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas Forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao supracitado evento como desfiles, paradas, demonstrações ou outras que possam causar concentração de pessoas", diz a publicação.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado na manhã desta sexta sobre o tema e afirmou que provavelmente o desfile será cancelado.

"Não é pelo desfile em si, mas é pela participação popular, gera aglomeração, está fora dos parâmetros da nossa linha de combate à pandemia", explicou.

Sobre se ainda pode haver alguma comemoração alterativa, Mourão disse que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, deve discutir o assunto com o presidente Jair Bolsonaro.