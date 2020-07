Juventus vence Sampdoria e fatura o Italiano duas rodadas antes do fim

Sobre o 'cabo' que quebrou as pernas do deputado Josué Neto

A Juventus garantiu, neste domingo (26), o nono título consecutivo do Campeonato Italiano, o 36º em toda sua história. A Velha Senhora derrotou a Sampdoria por 2 a 0, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e chegou aos 83 pontos, conquistando a taça com duas rodadas de antecedência.

Os gols da Juventus foram marcados por Cristiano Ronaldo, aos 51 minutos do primeiro tempo, e Bernardeschi, aos 23 minutos da etapa complementar. A equipe de Turim não teve muita dificuldade para conquistar a vitória e poderia até ter ampliado o marcador se Cristiano Ronaldo não tivesse desperdiçado um pênalti no final da partida. A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) parabenizou a Juventus, pelo título que garante vaga da equipe na próxima temporada 2020/2021 da Liga dos Campeões.