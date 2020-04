Estudantes podem fazer novo pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

A partir desta segunda-feira (27), quem solicitou a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020 e teve o pedido negado poderá enviar outros documentos para uma nova análise.

Os resultados dos pedidos de isenção da taxa do Enem estão disponíveis no site enem.inep.gov.br, ou no aplicativo do exame.

Segundo o Ministério da Educação, foram aceitas todas as solicitações que comprovaram, com documentos, os perfis de isenção definidos no edital do Enem. E ainda de acordo com o ministério, o sistema segue aberto para o envio de novos pedidos.

Pode pedir gratuidade da taxa de inscrição o estudante que estiver cursando a última série do ensino médio, neste ano, em escola pública.

Pode solicitar também o participante que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede particular e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Tem direito também à gratuidade no Enem quem declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O Ministério da Educação destaca que a isenção da taxa não garante a entrada automática no Enem, e todos os interessados devem realizar a inscrição no exame entre os dias 11 e 22 de maio.

O ministério informou ainda que, durante o período de inscrição, o Inep - instituto responsável pela aplicação do exame - vai conceder isenção, de ofício, para todos os inscritos que se encaixarem no perfil de gratuidade, mesmo sem o pedido formal. A regra vale para quem optar pelo Enem impresso ou pelo Enem Digital.