MEC divulga calendário de inscrições para o Fies

As inscrições para os processos seletivos do Fies e do P-Fies começam no dia 5 de fevereiro e vão até o dia 12 de fevereiro.

De acordo com a Agência Brasil, o programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores em universidades privadas e é dividido em duas modalidades. Estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos podem concorrer ao Fiesm já quem tem renda de até cinco salários mínimos pode tentar o P-Fies. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

Os interessados devem acessar o portal do programa http://sisfiesportal.mec.gov.br/