A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo foi realizada nesta terça-feira (25) no Sambódromo do Anhembi e sacramentou os rebaixamentos da X-9 Paulistana e da Pérola Negra. Em penúltimo, a X-9 obteve 268,4 pontos e em último a Pérola Negra com 267,6.

A grande campeã do Carnaval paulista foi a Águia de Ouro, conquistando o seu primeiro título, alcançando 269,9 pontos.