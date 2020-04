Bolsonaro quer reabertura de escolas militares na próxima segunda-feira

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (20) que pretende que as aulas em escolas militares sejam retomadas na próxima semana.

Bolsonaro teria conversado sobre o assunto com o governador do Distrito Federal, onde há uma escola do Exército, além de escolas cívico-militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Além do Amazonas, há 12 escolas ligadas ao Exército no Brasil. A reabertura das escolas militares depende das Forças Armadas, mas as cívico-militares precisam de autorização dos governadores ou prefeitos para voltar a funcionar, porque são ligadas às redes públicas.

Na noite de quinta-feira (16), segundo O Globo, o presidente já teria se posicionado sobre o assunto: “Tem que enfrentar a chuva, pô. Tem que enfrentar o vírus. Não adiante se acovardar, ficar dentro de casa. Nós sabemos que a vida é uma só. Sabemos dos pais que estão preocupados com os filhos voltarem à escola. Mas tem que voltar à escola, nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade que contraiu o vírus e foi a óbito ou foi para a UTI".

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, já há registro de mortes de crianças abaixo de 1 ano de idade e uma morte na faixa etária entre 1 e 5 anos.