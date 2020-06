Afastamento do prefeito de Itacoatiara é suspenso e ele volta ao cargo

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - O afastamento do prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto (PT), que deveria ocorrer pelo prazo de 180 dias, foi derrubado pela desembargadora Socorro Guedes, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A decisão da magistrada foi tomada nesta terça-feira (23), sustentando que não havia motivos suficientes para manter o prefeito longe de suas funções.

A desembargadora explicou na decisão que o afastamento de um agente público de suas funções se deve para que ele não interfira em processo judicial e não para que não cometa novos atos de improbidade administrativa.

O afastamento de Antônio Peixoto foi determinado pelo juiz Saulo Goes Pinto, da 1ª Vara de Itacoatiara, atendendo pedido da promotora Tânia Feitosa. A medida se deu por conta do descumprimento de decisões judiciais por parte do prefeito.

Antônio Peixoto retorna ao cargo que estava sendo ocupado de forma interina pelo vice-prefeito Gustavo Braz (Cidadania).