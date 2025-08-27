   Compartilhe este texto

Sabesp começa a reduzir a pressão da água em São Paulo nesta quarta (27), das 21h às 5h

Por Folha de São Paulo

27/08/2025 7h30 — em
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp anunciou que a redução da pressão da água no período noturno na Grande São Paulo começa nesta quarta-feira (27). São oito horas no total, sempre no período das 21h às 5h.

Segundo a companhia, a medida é preventiva e temporária, durante o período de estiagem, para reduzir perdas e evitar vazamentos.

"Diante do cenário de estiagem e do baixo nível dos mananciais, a Sabesp está adotando a redução da pressão da água no período noturno, quando há menor consumo pela população. Essa medida será aplicada das 21h às 5h, em toda a Região Metropolitana de São Paulo", afirmou a companhia.

De acordo com a Sabesp, imóveis que têm suas instalações conectadas à caixa-d'água devem sentir menos os efeitos da redução de pressão. A companhia ressaltou a necessidade do consumo consciente de água.

Determinada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), a redução anunciada para esta semana é uma versão acentuada do que a Sabesp faz durante a noite.

O controle de pressão já é realizado durante a noite e agora "vai ser intensificado em relação ao que já é feito na rotina", afirmou o diretor de relações contratuais e institucionais da Sabesp, Meunim Oliveira Jr.

O procedimento, que vem sendo adotado desde a crise hídrica de 2014 e 2015, tem a função de reduzir perdas e vazamentos não visíveis, segundo Oliveira Jr. Com a deliberação da Arsesp, a missão é reduzir o consumo e preservar os mananciais. Como a Folha de S.Paulo mostrou na semana passada, os sete sistemas que abastecem os municípios da região atingiram seu nível mais baixo desde o auge da crise.

Quem tiver problemas com abastecimento durante a operação deve registrar a queixa por meio dos canais da empresa, que diz ter orientado as equipes de atendimento a fazer uma breve pesquisa para identificar, por exemplo, o número de pessoas no imóvel e a existência ou não de caixa-d'água, por exemplo. A companhia também estuda, segundo o diretor, a distribuição de caixas-d'água para populações de baixa renda.

A situação deve ser mantida até que se chegue a uma recuperação no nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana, segundo a Arsesp. Não foram informados, porém, parâmetros como a porcentagem mínima esperada para encerrar a operação.

"Não há prazo definido para suspensão: Arsesp e SP Águas farão o acompanhamento diário dos indicadores (níveis de reservação, índices de precipitação e evolução do consumo) e poderão rever a medida a qualquer momento", disse, em nota, a agência. "O parâmetro central é a recuperação gradual dos reservatórios."

Canais de atendimento da Sabesp

Agência Virtual da Sabesp

Disponível 24 horas por dia, no endereço novaagenciavirtual.sabesp.com.br

Assistente virtual Sani

Disponível 24 horas no site sabesp.com.br, com a opção de atendimento com um humano de segunda a sábado, das 8h às 21h

WhatsApp (11) 3388-8000, disponível 24 horas

Aplicativo Sabesp Mobile, para Android

