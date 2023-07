Quais são os 10 prédios mais altos do Brasil? 9 estão em um só estado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Balneário Camboriú continua sendo o paraíso dos arranha-céus no Brasil, com seis dos 10 prédios mais altos do país —ainda que alguns ainda estejam em reta final de construçao. No ano passado, a cidade catarinense já se isolava na liderança do ranking feito pelo Skyscraper Center, site referência na catalogação de arranha-céus pelo mundo.

A grande novidade ficou com a cidade de Itapema, também em Santa Catarina, que se tornou a maior "rival" de Balneário, colocando três novos representantes na lista —todos ainda em fase inicial de obras.

Com isso, o estado do Sul passou a concentrar nove dos prédios que compõem o top 10, contra seis em 2022.

Confira o ranking:

One Tower - 290 metros

Localizado em Balneário Camboriú (SC), o One Tower foi construído pela FG Empreendimentos. O prédio foi entregue em dezembro do ano passado. Na lista do The Skyscraper Center como o maior edifício já construído no Brasil, ele é o segundo mais alto da América do Sul, com 290 metros de altura e 84 pavimentos.

Isso é o equivalente a quase três campos de futebol enfileirados, um sobre o outro.

Yachthouse by Pininfarina - 280,3 metros

Com duas torres construídas, e as obras de acabamento em fase de finalização, o empreendimento leva a assinatura da grife italiana Pininfarina e ocupa um espaço nobre ao lado da marina de Balneário Camboriú (SC).

Cada edifício possui 81 andares, distribuídos ao longo de 281 metros de altura. Entre os milionários que adquiriram uma unidade estão Neymar e Luan Santana.

Boreal Tower - 241 metros

Com a estrutura quase pronta, a Boreal Tower tem 240 metros de altura e sua previsão de entrega é 2025. Seus apartamentos terão de 184 a 376 m². No site de um corretor de imóveis de Balneário Camboriú um imóvel com a menor área privativa está a venda por mais de R$ 8 milhões.

Infinity Coast - 234 metros

Atualmente o maior prédio residencial habitado no Brasil, o empreendimento conta com 66 andares, 234 metros de altura e também fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Foi entregue aos moradores no final de 2019.

Vitra by Pininfarina - 211,5 metros

Ainda em construção, o prédio de Balneário Camboriú terá 61 andares e um subsolo, totalizando 211,5 metros, segundo o site da construtora Pasqualotto & GT.

La Rocca - 210 metros

Ainda na fase final de fundação, em Itapema (SC), o La Rocca deve ser entregue em 2028, com 54 andares, misturando apartamentos residenciais com unidades comerciais.

VR Tower - 208 metros

A VR Tower, também em Itapema, promete ser o maior prédio residencial do Brasil com 1 apartamento por andar. O prédio ainda está em fase de fundação.

L'Atelier Concept Homes - 195 metros

A obra da torre está apenas 22% concluída, com previsão de entrega para setembro de 2027. Os interessados em adquirir uma unidade podem desembolsar valores entre R$ 3,9 milhões e R$ 15 milhões. O maior dos apartamentos disponíveis, um duplex, tem 427,44m²;

Orion Business & Health Complex - 191,5 metros

Primeiro complexo de uso misto na lista dos mais altos do Brasil, foi concluído em 2018. O edifício conta com hospital, hotel, centro de convenções, salas comerciais, um shopping center e um restaurante panorâmico no centro de Goiânia (GO). Tem 50 andares e 191 metros de altura.

Epic Tower - 191,2 metros

Localizada na Avenida Atlântica, região central de Balneário Camboriú (SC), a torre de apartamentos ostenta uma altura de 190 metros e conta com 55 pavimentos. Possui piscina com bar instalado na água e até um cinema próprio.