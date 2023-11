Polícia prende 2 suspeitos de envolvimento em morte de cantora gospel na BA

A irmã de Sara disse que entrou em contato com Ederlan, que teria afirmado não saber o nome da igreja que a pastora iria, nem o endereço. A única informação que teria era a cidade do evento.

Antes de postar sobre a morte, Soraya (que mora no Ceará) disse que a mãe conversou com Sara na segunda-feira (23), quando a cantora teria dito que lhe contaria algo "muito sério". A influenciadora não chegou a revelar qual seria o assunto em entrevista à TV Bahia.

Com mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, Sara chegou a publicar algumas imagens do trajeto. Ela compartilhava regularmente imagens suas cantando e participando de cultos.

O advogado de Ederlan afirmou que o cliente não confessou ter mandado matar a esposa, como divulgado pela polícia. Ele ainda ressaltou que o suspeito colabora com as investigações. A entrevista foi concedida ao Alô Juca, no Instagram.

A polícia ainda apura se há mais envolvidos no assassinato. Laudos periciais também são aguardados para confirmar fatos e individualizar as acusações contra cada um dos suspeitos.

Um dos presos se identifica como líder religioso e o outro diz ser motorista. "Conforme as investigações, o suposto líder religioso e o motorista de aplicativo são suspeitos de participação na logística e execução, bem como no ato de incendiar o corpo e na tentativa de omitir provas", disse o delegado Euvaldo Costa.

A Polícia Civil da Bahia apura se a dupla participou da logística do crime e do assassinato de Sara. Os suspeitos foram detidos na noite desta terça-feira (14) e na manhã desta quarta-feira (15) em mandados de prisão cumpridos na Ilha de Itaparica e em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

