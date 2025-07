PM prende dois homens após depredação a três ônibus

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a orientação é para que as concessionárias comuniquem imediatamente todos os casos à Central de Operações e formalizem as ocorrências junto às autoridades policiais.

"’Operação Impacto – Proteção a Coletivos, que mobiliza cerca de 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas em todo o estado com o objetivo de garantir a segurança de passageiros e funcionários do transporte público.

De acordo com a SPTrans, 260 ônibus foram depredados desde o dia 12 de junho, incluindo os três casos no sábado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.