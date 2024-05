Motorista de Mercedes suspeito de praticar racha em SP será investigado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil vai indiciar o motorista do carro de luxo que atropelou uma moto em um suposto racha em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na noite de segunda-feira (20). A esteticista Maria Graciete Alves de Araujo, 36, passageira da motocicleta, teve uma perna amputada e está hospitalizada.

De acordo com o delegado Ednelson Martins, do 2º Distrito Policial de Barueri, o empresário Carlos André Petroni será indiciado por lesão corporal gravíssima, com dolo eventual por ao assumir riscos por dirigir em alta velocidade, e ainda por fuga do local do acidente e omissão de socorro.

"Resta aferir a questão do racha", afirmou o policial sobre um outro possível crime, durante entrevista no início da noite desta quarta-feira (22).

O delegado descartou prisão preventiva do motorista por enquanto. "Mas isso não significa que ele eventualmente não possa ser detido,"

O atropelamento ocorreu na alameda Rio Negro. Câmeras de monitoramento mostraram dois carros Mercedes-Benz em alta velocidade na via. Na sequência, um deles, o de Petroni, acertou a moto. Ele foi embora sem prestar socorro e, na sequência, deixou o veículo no estacionamento de uma igreja.

O empresário se apresentou à polícia na tarde desta quarta-feira (22), cerca de 40 horas após o atropelamento.

Acompanhado da namorada, que estava com ele no momento do acidente, o condutor negou aos jornalistas que participava de um racha.

"Não foi racha, eu não estava embriagado, foi um acidente. Surpreendentemente eu não vi onde foi o impacto e por conta de eu ter sido vítima recentemente de um sequestro, eu cheguei a parar o carro, mas a reação foi de sair do local", afirmou.

A reportagem não conseguiu contato com a sua defesa.

De acordo com a polícia, o empresário mora em um flat em Barueri. Ele teria levado a namorada pegar roupas em São Paulo e voltava para casa quando acertou a moto.

O outro motorista, o dentista Roberto Viotto, também negou a participação em racha, e afirmou que não viu o acidente pois estava à frente do Mercedes que acertou a moto.

Ele ainda disse não conhecer o dono do outro veículo e se apresentou à polícia na noite de terça-feira (21) quando soube do caso.

"Viotto só tomou conhecimento do acidente através da mídia no dia seguinte, quando ele compareceu voluntariamente à delegacia para esclarecer os fatos e colaborar com as investigações", afirmou a defesa. Seu carro ficou apreendido para perícia.

De acordo com a advogada Silmara Viotto, o dentista estava indo ver uma obra que está realizando em Alphaville, bairro com imóveis de luxo em Barueri, e também alegou que temia ser assaltado.

Conhecido como "dentista das estrelas", por atender famosos, Viotto foi vítima de assalto no início do ano em sua clínica no Tatuapé, zona leste de São Paulo, praticado por dois homens que levaram o seu relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de R$ 300 mil.

De acordo com a polícia, as imagens estão sendo enviadas para perícia e só depois será possível aferir a velocidade dos dois carros.

"Temos que trabalhar cm as provas técnicas, principalmente, para provar essa questão do racha", afirmou o delegado Martins.

Conforme guardas-civis que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que dois veículos Mercedes-Benz estariam disputavam um racha quando um dos automóveis colidiu contra a motocicleta que era ocupada por um homem e por uma mulher.

Maria Graciete Alves de Araujo, passageira da moto, teve a perna esquerda arrancada com o impacto. Ela passou por cirurgia e o membro não pode ser reimplantado. Segundo a Prefeitura de Barueri, a vítima segue internada.

O condutor da moto teve ferimentos leves. Aos guardas, ele disse que transportava Maria em velocidade compatível com o limite da alameda Rio Negro quando sentiu uma forte pancada que o fez cair.

GRUPO BLOQUEIA VIA DE BARUERI EM PROTESTO

Um grupo formado por motociclistas bloqueou um trecho da alameda Rio Negro, no centro comercial de Alphaville, na manhã desta quarta-feira, em protesto contra o acidente.

Os motociclistas gritavam palavras de ordem e pediam por justiça. Eles picharam no asfalto a frase "Não pode ficar impune. Arrancou a perna."

O protesto começou nas primeiras horas da manhã e depois de a via ser totalmente bloqueada, uma das faixas foi liberada para o tráfego, já que um congestionamento se formou na região. A ação terminou por volta das 8h30.