Idoso é baleado na cabeça em tentativa de assalto em Osasco (SP)

Por Folha de São Paulo

13/08/2025 21h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 68 anos foi gravemente ferido com um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (13) na rua Laranjeira, bairro Cidade das Flores, em Osasco, na Grande São Paulo.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o homem tem deficiência auditivo e não deve ter percebido quando um motociclista chegou e anunciou o assalto. Como o idoso estava passeando com o cachorro, o animal se assustou e puxou o homem, que acabou se desequilibrando e caindo sobre a moto do bandido.

Foi nesse momento que o motociclista, que estava com uma mochila de entregador nas costas, atirou e depois fugiu. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde foi internado em estado grave.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio -roubo seguido de morte. As diligências para localizar e prender o autor do crime estão em andamento.

A suspeita da polícia é de que o suspeito tentava roubar a aliança do idoso, um crime que tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente, em 2025.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), minutos antes, a poucos metros do local, outro homem tinha sido roubado pelo suspeito que pilotava a mesma motocicleta utilizada na tentativa de latrocínio.

