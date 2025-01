Governo Lula lança programa de incentivo a professores

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Lula (PT) lançou nesta terça-feira (14) o programa Mais Professores. De acordo com o Ministério da Educação, a ideia é promover valorização profissional e qualificação do magistério. O lançamento ocorre em cerimônia no Palácio do Planalto, com Lula.

De acordo com o governo, a medida vai beneficiar cerca de 2,3 milhões de docentes em todo o país.

Uma das medidas que fará parte das ações do programa já foi anunciada pelo ministro Camilo Santana na véspera, a de que participantes do Enem 2024 já podem concorrer às bolsas de incentivo para quem cursar licenciatura.

Segundo o ministro, a partir de sexta-feira (17), quando abrirem as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), os candidatos já podem escolher os cursos de licenciatura e se inscrever para receber as bolsas do Pé-de-Meia Licenciatura.

Em um esforço para valorizar a carreira docente e atrair os jovens para a profissão, o MEC vai pagar R$ 1.050 por mês para quem cursar licenciatura. Parte do valor poderá ser sacado mensalmente e outra parcela ficará retida, como uma poupança, que poderá ser retirada quando o aluno se formar e for dar aula na rede pública.

O programa Mais Professores terá uma série de iniciativas para aumentar a atratividade da carreira docente e melhorar a formação desses futuros profissionais. No ano passado, o ministério já havia limitado a educação a distância para cursos de licenciatura para até 50% da carga horária.