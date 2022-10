Equipe cria 'tinta mais branca do mundo' para reduzir aquecimento global

A adoção generalizada deve, em teoria, torná-lo uma ferramenta ainda mais viável para combater as mudanças climáticas a longo prazo, dizem os pesquisadores. "A tinta tem os benefícios de economizar nas contas de eletricidade e, ao mesmo tempo, contribuir para salvar a Terra", disse Xiangyu Li, engenheiro mecânico da Universidade Knoxville, do Tennessee.

Para comparação, as tintas disponíveis comercialmente no mercado hoje só podem refletir de 80 a 90 porcento da luz solar, o que significa que absorvem muito mais luz e calor. A tinta ultrabranca, por sua vez, resfria as superfícies emitindo mais calor do que retém -e não usa eletricidade.

A tinta, na verdade, é uma melhoria em uma fórmula anterior, que era muito espessa para ser aplicada a qualquer coisa. Agora, os pesquisadores dizem que a refinaram com uma fórmula segura para revestir veículos. Em artigo publicado na segunda-feira (17), na revista Cell Reports Physical Science, a equipe de cientistas compartilhou os detalhes do novo produto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tinta leve e ultrabranca, que pode refletir até 97,9% da energia solar é a grande novidade pensada pela indústria para ajudar a resfriar o exterior de aviões, carros, trens e até naves espaciais. À medida que o planeta aquece devido às mudanças climáticas, a tinta pode ser uma maneira inovadora de manter os espaços e as pessoas protegidos do calor intenso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.