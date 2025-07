Empresa que sofreu mais depredações de ônibus opera na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais afetada pela atual onda de depredações de ônibus que começou no fim de maio, a empresa Mobibrasil Transporte, que atua na zona sul, tem 600 ônibus e afirma transportar 360 mil passageiros na cidade de São Paulo.

Três de cada dez ocorrências entre 21 de maio e 5 de julho foram contra veículos da empresa. No total, foram 191 casos registrados em delegacia no período.

Na distribuição por delegacias seccionais (que agrupam os distritos), é a 6ª, na zona sul, que agrupou mais ocorrências no período, com 66 casos de ataque a ônibus. Em seguida está a 3ª seccional, da zona oeste, com 65 casos.

Os números dizem respeito aos casos que foram denunciados nas delegacias, e podem diferir de balanços como os divulgados pela prefeitura. Iniciado em 12 de junho, levantamento da SPTrans apontava 339 casos até a última quarta-feira (9).

Dos casos da 6ª seccional, 21 foram registrados em um distrito policial, o 43º (Cidade Ademar), com o 11º (Santo Amaro), com 13 casos, e o 85º (Jardim Mirna), com 8, em seguida. Na 3ª seccional, o 51º (Rio Pequeno) teve 13 casos e o 34º (Morumbi) e o 75º (Jardim Arpoador) tiveram 10 cada um.

As quintas-feiras concentraram os ataques, com 65 ocorrências, seguidas pelos sábados (38) e pelas sextas-feiras (30).

Após semanas de ataques, as motivações ainda são um mistério para as forças de segurança e o governo do estado. Nesta quinta-feira (10), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que está em andamento uma megaoperação contra essas ações.

"A população não precisa ter medo", afirmou ele. A declaração do governador ocorreu poucos dias após o pior dia de ataques a ônibus na capital, de segunda-feira (7) a terça-feira (8), com 59 veículos depredados.

Ainda durante a manhã desta quinta, um homem foi preso após jogar uma pedra contra um ônibus em Guaianases, na zona leste de São Paulo. Ele foi detido pelo motorista do veículo e por passageiros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele foi preso em flagrante por dano qualificado e atentado contra a segurança de outro meio de transporte. "A ocorrência foi registrada no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e ele permaneceu preso à disposição da Justiça", afirmou a pasta em nota.