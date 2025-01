Defesa Civil de SP emite alerta de tempestade para Peruíbe e Itariri nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta quarta-feira (8) um alerta para os moradores das cidades de Peruíbe e Itariri, litoral e interior do estado, devido à chuva forte e risco alto para alagamentos e deslizamentos.

O alerta foi feito via Cell Broadcast, um sistema de SMS para aparelhos celulares. Nas últimas 24 horas, choveu 256 mm em Itariri, localizada 157 km da capital, superando a previsão para todo mês de janeiro, que é de 247 mm. Já em Peruíbe choveu 196 mm nas últimas 24h, superando a metade dos 236 mm previstos para o mês.

"A partir do momento que o cenário vai se agravando e nós temos a solicitação do município, enviamos esse alerta para retirar as famílias da área de risco e evacuar as residências que foram alagadas", explica o tenente Matheus Roncatto, diretor do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, em Itariri houve pontos de alagamentos nos bairros Nova Itariri, Parque Serramar, Jardim Quiles e Jardim Ana Dias. Houve também o transbordamento do rio Guanhanhã, causando inundação e deslizamento de terra na Estrada Municipal de acesso ao bairro, ficando temporariamente bloqueada. Não há registro de feridos e nove pessoas estão desalojadas.

Em Peruíbe, houve pontos de alagamentos no bairro Caraguava, devido ao grande volume de água e pelo aumento da maré. Algumas moradias foram afetadas. Não há registro de pessoas feridas e 70 pessoas estão desabrigadas.

Além de trabalhar para socorrer os desabrigados, os agentes da Defesa Civil e do Fundo Social de São Paulo, enviaram ajuda humanitária para Peruíbe. Foram 50 cestas básicas e 50 kits de higiene pessoal, além de 50 kits dormitório e limpeza, e água potável.

Uma equipe da Defesa Civil também auxilia na montagem do abrigo emergencial e no acolhimento das famílias desabrigadas.

Fortes chuvas também atingiram nesta tarde os municípios da Baixada Santista (Santos, Guarujá, São Vicente e Bertioga), além de Ubatuba, no litoral norte.

Até quinta-feira (9), o litoral e a faixa leste paulistas continuam em estado de atenção para fortes chuvas, principalmente nas regiões da capital, Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, litoral sul, Baixada Santista e litoral norte. A partir de sexta-feira (10), as chuvas devem perder a intensidade.

RODOVIA MOGI-BERTIOGA SOFRE INTERDIÇÃO APÓS DESLIZAMENTO DE TERRA

A Defesa Civil estadual informou que, por volta das 19h, uma chuva de alta intensidade atingiu o município de Biritiba Mirim, provocando um deslizamento de terra e queda de árvore sobre a rodovia Mogi-Bertioga, na altura do km 82,5. A pista está bloqueada nos dois sentidos.

"A concessionária Novo Litoral, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária estão no local realizando a desobstrução e a sinalização da via que se encontra interditada temporariamente", diz o órgão, em nota.

A Novo Litoral orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, como as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes e a rodovia dos Tamoios.