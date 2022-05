WhatsApp trabalha em função de conversar de forma rápida pelo desktop

O recurso ainda está sendo testado, mas de acordo com a publicação, com certeza será implementado em uma atualização futura.

Atualmente, para responder a mensagens individuais, é necessário abrir o menu vertical acessível pressionando a seta no canto superior direito de cada mensagem. Usando este atalho, os usuários podem responder às mensagens com o apertar de um botão.

Conforme relatado pelo site WABetaInfo, a empresa está testando a capacidade de usar atalhos de resposta na versão beta do WhatsApp para Desktop – o que permitirá que os usuários respondam mais rapidamente. Conforme mostrado na imagem abaixo, esse atalho será implementado ao lado do botão de reação do novato, para que seja facilmente acessível durante as conversas.

Após lançar a capacidade de reagir a mensagens com emojis por meio do app e da versão desktop, o WhatsApp agora está trabalhando em um recurso que estará disponível apenas na versão desktop.

