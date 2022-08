Médico explica porque risco de ataque cardíaco aumenta em dias de calor

Manaus/AM - Com os termômetros passando da marca dos 36ºC em municípios do Amazonas, aumenta-se a preocupação das pessoas que possuem problemas respiratórios, alérgicos e principalmente cardiovasculares. Embora seja muito comum a incidência de doenças desse tipo nesta época do ano, que é marcada pela passagem do verão amazônico, é importante que a população redobre os cuidados com a própria saúde e bem estar.

O calor é um fator propício para que ocorra o processo de dilatação dos vasos sanguíneos resultando em mudanças rápidas da pressão sanguínea no corpo humano. Com a redução da pressão, desmaios e arritmia cardíaca podem ser mais frequentes, além disso, eleva-se o risco de infarto ou derrames resultando em óbitos, especialmente em pessoas com mais de 50 anos de idade, é o que explica o médico cardiologista do Grupo Hapvida NDI, Dr. Railton Cordeiro.

“A melhor forma de prevenir um evento cardiovascular tanto no frio como no calor, é ter um estilo de vida saudável. Uma boa alimentação, diminuir a ingestão de sal, ter o peso ideal e o exercício físico regular”, recomendou Dr. Railton.

Temperaturas acima dos 32ºC aumentam o risco de morte precoce por problemas cardiovasculares, especificamente em pessoas que sofrem com comorbidades como o tabagismo, colesterol e pressão alta, isto porque devido ao calor, o coração tende a trabalhar mais rápido, aumentando assim os batimentos cardíacos e buscando bombear sangue pelos vasos sanguíneos fechados devido a desidratação do organismo.

Fique atento

Em casos de sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço, nas costas ou nos braços, fadiga, tontura, batimento cardíaco anormal e ansiedade é aconselhável que se procure um hospital ou pronto socorro que possuam profissionais especializados.

Recomendação

A recomendação, para aqueles que fazem um tratamento direcionado ao controle da pressão arterial, é manter controladamente o uso dos remédios, orientados pelos médicos. É importante também manter-se bem hidratado ingerindo bastante líquido, água natural ou de coco, sucos ricos em vitaminas C, incluindo alimentos líquidos.