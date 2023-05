Estudo sugere que roncar pode aumentar risco do parceiro ter um AVC

A apneia do sono tem como sintomas, barulhos ofegantes, se mexer durante a noite ou parar de respirar, o que significa que as pessoas tem menos sono profundo, que é essencial para o cérebro.

São cinco os estágios do sono, incluindo o sono leve, que ocupa metade do nosso tempo de sono. No sono leve é quando somos mais vulneráveis a ser perturbados por ruídos ou acordados pelo ronco do parceiro.

