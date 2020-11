Emagrecimento: Veja benefícios e contra-indicações da Chia

Uma das sementes que estão sendo muito usadas para emagrecimento é a Chia. Saiba um pouco mais sobre a febre do momento da semente saciante, que faz com que seja utilizada em dietas para emagrecer, segundo o Lifestyle.

Os benefícios da chia

Rica em nutrientes:O que é indiscutível é que é rica em ômega 3 e fibras.

Efeito saciante: 33% da chia é solúvel e quando ingerida com água é capaz de aumentar muito o seu volume até absorver 10 vezes o seu peso em água. Portanto, se estiver de dieta, isso pode ajudá-lo a se sentir mais satisfeito. Além disso, também ajuda a retardar o aumento do açúcar no sangue.

Contra-indicações

Devemos ter cuidado com a quantidade de chia que consumimos devido ao seuelevado teor de fibras. Muitos estudos revelam que o consumo de mais de 50g de sementes de chia pode causar flatulência, diarreia e desconforto gastrointestinal.