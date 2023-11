Calor exige cuidados redobrados para hipertensos e diabéticos

Para manter a hidratação adequada e evitar complicações da hipertensão arterial ou do diabetes, o especialista recomenda a ingestão de água e água de coco. “Pessoas com pressão alta e diabetes devem evitar qualquer tipo de suco industrializado e bebidas isotônicas, devido às restrições quanto às quantidades de sódio e açúcar ingeridas. Além de ficarem atentas às informações nutricionais nos rótulos dos produtos, é importante terem cuidado com sucos de frutas naturais, uso de adoçantes e refrigerantes, mesmo que sejam zero açúcar”, explica. Em relação às bebidas alcoólicas, além de acelerarem a desidratação, potencializam os danos devido aos petiscos que costumam acompanhá-las. “A combinação clássica de cerveja e fritura pode levar ao aumento da pressão arterial e a complicações aos hipertensos. Os alimentos ricos em sal, como embutidos, enlatados, salgadinhos, temperos prontos, entre outros, devem ser evitados ao máximo”, ressalta o especialista. A recomendação nos dias quentes é usar roupas leves, aumentar o consumo de água, sucos de frutas naturais (com moderação para os diabéticos) e água de coco, bem como incluir o consumo de frutas, verduras e legumes, além de evitar alimentos ou preparações muito gordurosas e salgadas. Outra dica é respeitar o organismo. “A sede é um alarme de que o corpo está em desequilíbrio. Ela quer dizer que é preciso hidratá-lo”, reforça o Dr. Amodeo.

A ordem nos dias quentes é a hidratação, mas não é qualquer líquido que desempenha essa função. Para repor a água e os sais minerais perdidos no suor, é preciso ingerir a bebida apropriada na quantidade adequada. Esse cuidado, que deve ser uma preocupação de todos nos dias quentes, precisa ser redobrado por quem possui hipertensão arterial ou diabetes. A cautela é necessária porque os diuréticos, comumente utilizados para o tratamento da pressão alta, aumentam a eliminação de água e minerais pela urina, o que torna mais fácil a ocorrência da desidratação. “Com isso, o sangue torna-se ‘mais espesso’ e cresce o risco de formação de coágulos. Essa dificuldade para passagem pelos vasos sanguíneos pode levar a doenças mais sérias, como o acidente vascular cerebral (AVC)”, alerta o Dr. Celso Amodeo, cardiologista e nefrologista especializado em hipertensão arterial do Hcor.

