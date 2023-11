Saiba como devem votar senadores do Amazonas na indicação de Dino ao STF

Manaus/AM - Os três senadores do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e Plínio Valério (PSDB), já têm indícios de como devem votar na indicação do ministro Flávio Dino para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Braga e Omar vão votar duas vezes, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde Dino será sabatinado pelos senadores no próximo dia 13 de dezembro.

Como estão alinhados com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois senadores devem ser favoráveis à indicação na CCJ e também no plenário do Senado.

Plínio Valério dará seu voto apenas no plenário e já manifestou seu posicionamento contrário à escolha. Porém, o senador acredita que Flávio Dino será escolhido novo ministro do STF sem dificuldades, conforme declaração dada para o Valor Econômico.