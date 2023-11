Relator diz que novo tipo de emenda para parlamentares pode ficar para 2025

"Eu não conheço a proposta [de Forte]. Então eu realmente não vou opinar porque eu não conheço essa iniciativa. O que eu acho é que as emendas parlamentares são importantes. Talvez até suficientes para a engrenagem de emendas ao orçamento do parlamento."

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que desconhecia a proposta, mas saiu em defesa das emendas que já existem. Pacheco disse que as emendas individuais, de bancada e de comissão são "importantes" e "interessantes".

O parlamentar participou de uma reunião no Palácio do Planalto, com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Simone Tebet (Planejamento) e líderes governistas no Congresso Nacional.

