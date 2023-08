Pastor é alvo da PF por convocação para 8 de janeiro usando codinome ‘Festa da Selma'

Os alvos da operação são suspeitos de organizarem e divulgarem a chamada “Festa da Selma” - codinome para a convocação de caravanas a Brasília no fim de semana de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

A PF cumpriu dez mandados de prisão e outros 16 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, e Bahia. As ações foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De Blumenau, no interior de Santa Catarina, o pastor articulou as caravanas pelas redes sociais, mas acabou não comparecendo aos atos em Brasília.

"Pessoal, tem ônibus ainda disponível para você ir a Brasília. Você entra em contato conosco e eu vou te passar todos os dados", afirmou ele, acrescentando que as manifestações naquele momento estavam chegando a um novo momento. Segundo ele, o povo deveria sair da frente dos quarteis e acampar em frente ao Planalto para "fazer pressão" e alcançar "a "vitória que nós queríamos no dia 30, quando fomos golpeados".

A PF afirma que Paiz usou suas redes sociais para promover as viagens a Brasília, dizendo que aquele fim de semana seria uma "data do povo patriota". Em vídeo postado em 6 de janeiro, ele dá instruções sobre como embarcar em ônibus em cidades catarinenses para ir à capital federal.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (17) uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga a invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro. Entre os alvos da operação está o pastor Dirlei Paiz, de Blumenau (SC), que é suspeito de convocar pessoas para as manifestações usando o codinome “Festa da Selma”.

