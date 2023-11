Lula fala em falência de instituições internacionais e critica bilhões gastos em guerra

Ele participou a convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Lula reforçou ainda que a necessidade de assumir compromisso mundial contra as desigualdades, sob o "risco de falhar com milhões de pessoas que passam fome no mundo, enquanto bilhões de dólares são gastos para travar guerras".

"As tragédias humanitárias a que estamos assistindo evidenciam a falência das instituições internacionais. Por não refletirem a realidade atual, elas perderam efetividade e credibilidade", disse, em discurso na segunda cúpula virtual "Vozes do Sul Global".

