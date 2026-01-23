   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Lula chama de "nova ONU" proposta de Trump e diz que norte-americano seria "dono" da organização

Por Reuters

23/01/2026 18h26 — em
Política



Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA, 23 Jan (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o multilateralismo está sendo jogado fora e apontou para a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar o que Lula chamou de "nova ONU", a ser comandada pelo norte-americano.

Em encontro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Lula reconheceu a larga superioridade bélica dos EUA e a precariedade das Forças Armadas brasileiras, mas rebateu, dizendo que o país não tem armas mas tem dignidade e não vai "abaixar a cabeça" para ninguém.

"Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial", disse Lula à plateia de apoiadores.

"A carta da ONU está sendo rasgada", disse. "E ao invés de a gente corrigir a ONU -- que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países -- ... o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU em que ele, sozinho, é o dono da ONU."

Lula relatou que passou a semana conversando com diversos chefes de Estado na tentativa de resgatar o multilateralismo e evitar que prevaleça "a lei do mais forte". Dentre os interlocutores citados por ele, estão o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

"O multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo", disse Lula no evento desta sexta.

 

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)

