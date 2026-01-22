Tarcísio reafirma candidatura à reeleição em SP, nega especulações e avisa que visitará Bolsonaro





Por Ricardo Brito

BRASÍLIA, 22 Jan (Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou nesta quinta-feira em uma rede social que é candidato à reeleição, negou especulações sobre pretensão a outros cargos eletivos na disputa deste ano e disse que visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima semana.

"Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação", disse.

"Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade", reforçou ele, em uma postagem no X.

Nesta semana, o governador paulista, que foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, desistiu na véspera de uma visita ao ex-presidente. Bolsonaro está na Papudinha, local para onde foi recentemente transferido e cumpre a pena de prisão de 27 anos e 3 meses pela condenação por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Oficialmente, segundo nota divulgada por sua assessoria, Tarcísio disse que o adiamento do encontro dele com Bolsonaro se deu por "cumprimento de compromissos em São Paulo" e que uma nova data seria solicitada. A ida do governador paulista havia sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesta quinta, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes autorizou novamente a visita de Tarcísio ao ex-presidente, marcada para dia 29 entre 11h e 13h.

Reservadamente, uma fonte ligada a Tarcísio disse à Reuters que o adiamento da visita dele a Bolsonaro esta semana se deu porque ele havia se sentido pressionado pelo primogênito do ex-presidente, o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a endossar um apoio a sua pré-candidatura.

No final do ano passado, Bolsonaro divulgou uma carta -- lida por Flávio -- em que apoiava o filho para candidato a presidente.

Partidos do centrão e participantes do mercado financeiro ainda alimentam a possibilidade de Tarcísio ser candidato ao Palácio do Planalto, e não Flávio Bolsonaro.

A fonte ligada a Tarcísio ouvida pela Reuters, entretanto, disse que o plano principal do governador é mesmo a candidatura à reeleição e que somente numa hipótese de unção ele aceitaria a empreitada de disputar o Planalto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.