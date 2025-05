Lira participa de distribuição de TV, moto e sofá em bingo com aliados em Alagoas

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) participou, no último domingo (11), de um bingo realizado no município de Rio Largo (na região metropolitana de Maceió) pela deputada estadual Gabi Gonçalves (PP) e do ex-prefeito do município Gilberto Gonçalves.

Entre os prêmios oferecidos, conforme comunicado à imprensa, estavam dez geladeiras, dez camas box, dez fogões, dez sofás, dez televisores, dez celulares, dez guarda-roupas, R$ 11 mil em dinheiro e uma moto Honda Bros zero quilômetro. O evento, chamado de "Amor de Mãe, Show de Prêmios", foi feito em alusão ao Dia das Mães.

"Quando os políticos estão ao lado do povo, é possível transformar vidas. É sempre uma alegria acompanhar as ações da Gabi que é uma deputada atuante e cheia de força. Aproveitem essa linda festa que fizemos para vocês e parabéns a todas as mamães riolarguenses", declarou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, de acordo com o comunicado.

A reportagem procurou os deputados e o ex-prefeito, por meio das assessorias, e os questionou a respeito de como a festa e os prêmios foram financiados. Eles não se manifestaram até a publicação deste texto.

A exploração de bingos é considerada ilegal no Brasil desde 1946, quando o decreto-lei nº 9.215 proibiu jogos de azar, como cassinos e jogo do bicho, em todo o território nacional.

Nos anúncios para divulgação, os organizadores não fizeram menção a pagamento para participação no bingo. Foram providenciados ônibus para transportar moradores de outros bairros do município.

No palco, o nome de Lira constava em banner do evento, assim como o de Gabi Gonçalves.

A festa, amplamente divulgada nas redes sociais, contou com o deputado federal "cantando o bingo", ou seja, falando um dos números sorteados. Ele estava acompanhado por seu filho e provável sucessor político, Álvaro Lira, hoje gestor administrativo de Barra de São Miguel, onde Benedito de Lira, pai de Arthur, se reelegeu prefeito.

O ex-senador, que morreu em janeiro, não chegou a ser empossado no cargo. A cidade é governada pelo vice de Benedito, Luiz Henrique Lima Alves Pinto (PP).

"Imagina terminar o Dia das Mães ganhando uma moto dessas", disse Lira em vídeo divulgado nas redes sociais.

O município de Rio Largo, de 97 mil habitantes, é considerado um dos mais fortes da base aliada a Lira em Alagoas, especialmente durante o mandato de Gilberto Gonçalves -para lá, eram enviadas verbas de emendas, chegando a superar as duas principais cidades do estado (Maceió e Arapiraca).

Em 2022, o então prefeito ficou preso por cinco dias sob acusação de atrapalhar investigação da PF sobre desvio de verbas federais.

Gilberto foi sucedido na prefeitura por Carlos, sobrinho de sua esposa, que até utilizou o sobrenome durante a campanha. Os dois, porém, romperam e até uma carta de renúncia foi apresentada em nome do novo prefeito, que negou ter sido o autor.

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Silva (PP), chegou a se empossar prefeito, mas a Justiça devolveu o cargo a Carlos, que passou a utilizar somente o primeiro nome, e não mais Gonçalves, em suas redes sociais. Ele não esteve no bingo.

Carlos venceu as eleições de 2024 com 63% dos votos válidos, fazendo uma campanha escorada na imagem do antecessor.

Na esteira dos eventos, está uma filiação de Carlos ao MDB, de Renan Calheiros, rival histórico de Lira. Gabi Gonçalves, por outro lado, é filha de Gilberto e mantém a aliança com o deputado federal.

Interlocutores informaram à Folha que a filiação de Carlos ao novo partido deve ser finalizada em breve.

Jogos de azar

Em 2022, a Câmara dos Deputados, então presidida por Lira, aprovou uma proposta autorizando o funcionamento do jogo do bicho, bingo, jogos online e turfe [corrida de cavalos]. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado teve o mesmo entendimento em 2024, mas o projeto de lei ainda não foi levado ao plenário. Caso seja aprovado sem mudanças, ele vai para sanção presidencial.

O Congresso Nacional discute o projeto de lei há mais de 30 anos. As tentativas de avançar com a proposta, porém, esbarraram na oposição da bancada evangélica e de setores conservadores do Parlamento.