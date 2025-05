Homem ameaça explodir bomba em frente a ministério em Brasília, diz PM

Por volta das 15h30, ele teria estourado um artefato, segundo testemunhas. "Eu trabalho no 8º andar e foi um susto muito grande, ele gritava muito e dava para escutar", disse Mateus Melo, estagiário do Ministério de Desenvolvimento Social

Segundo informações da PM, há um pacote suspeito com o homem, que não foi identificado. Ele está no local com uma mulher e duas crianças pequenas e, ainda segundo a polícia, recusa-se a se afastar "levantando indícios de potencial ameaça".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Agentes da PM (Polícia Militar) do Distrito Federal foram mobilizados na tarde desta quinta-feira (22) por causa da suspeita de que um homem ameaça explodir uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília. O prédio foi esvaziado.

