Eduardo Leite confirma saída do PSDB e filiação ao PSD de Kassab, em novo desfalque para tucanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou a saída do PSDB e assinará a filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab, em um evento marcado para a tarde desta sexta-feira (9), no centro de São Paulo.

Leite, que tem pretensões de disputar a Presidência, é um dos tucanos descontentes com as negociações de fusão do partido com o Podemos, que estão em vias de conclusão, segundo integrantes das duas legendas.

O gaúcho havia participado, de forma remota, da reunião da executiva nacional da sigla que autorizou a fusão, no dia 29, e se posicionou contra o movimento.

"Se o meu movimento for em direção a outro partido, e não à permanência no que vier a ser o PSDB na sua fusão, será por enxergar a oportunidade de não apenas participar, mas também de liderar o projeto [nacional]", disse Leite à Folha em entrevista no fim de abril.

No PSD, ele terá a concorrência interna do colega Ratinho Junior, do Paraná, que já foi apresentado como possível presidenciável por Kassab.

Leite havia tentado disputar a Presidência pelo PSDB em 2022, após concorrer nas prévias contra João Doria. O ex-governador paulista, que também já deixou a sigla, venceu as eleições internas, mas a cúpula do partido optou por não lançar candidato. Leite, então, tentou o governo do Rio Grande do Sul, que havia conquistado em 2018, e obteve novo mandato.