Deputado do MDB manda emenda para recapear condomínio de luxo onde mora em SP

As emendas Pix são alvo de questionamentos por falta de eficiência e controle. Um relatório divulgado em dezembro passado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) apontou que apenas 2 dos 644 municípios paulistas fiscalizados pelo órgão informam, em seus portais da transparência, o recebimento desse tipo de emenda e a forma como o dinheiro é gasto. A capital paulista não entra na conta por ter tribunal próprio.

Teruel é radialista voltado ao público gospel e tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Além dele, personalidades como a cantora Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e a influenciadora Deolane Bezerra (presa preventivamente em setembro de 2024 em uma investigação por lavagem de dinheiro) também moram no local.

No ano passado, o deputado destinou cerca de R$ 11 milhões em transferências especiais —as chamadas "emendas Pix"— para a cidade. Desse total, R$ 2,2 milhões foram usados para o recapeamento de oito ruas dentro do condomínio fechado Residencial Tamboré 1.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, usou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) para recapear o condomínio fechado onde ele vive, com artistas famosos como vizinhos.

