Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por crimes na operação Spoofing

O magistrado afirma que o hacker descumpriu medidas cautelares em duas ocasiões, bem como usou o nome "Danilo Cristiano Marques" para "continuar com seu intento criminoso e escapar do cumprimento do mandado de prisão" contra ele, segundo a decisão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado nesta segunda-feira (21) a mais de 20 anos de prisão em regime fechado pela Justiça Federal do Distrito Federal, por crimes apurados no âmbito da operação Spoofing.

