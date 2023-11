Convocada, Marina Silva deve ir à CPI das ONGs após recursar convite

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é esperada na CPI das ONGs em reunião marcada para segunda-feira (27), às 11h. A ministra já havia sido convidada para comparecer à CPI. Depois do seu não comparecimento, porém, os membros da comissão decidiram transformar o convite em convocação. De acordo com o gabinete do presidente da comissão, senador Plínio Valério (PSDB-AM), a ministra confirmou o comparecimento na segunda.

