Caso seja eleito, Braga promete acabar com a fila do Sisreg em 120 dias

Manaus/AM - Um dos maiores percalços na Saúde do país é a fila online do Sisreg, do SUS. Mas em entrevista nessa terça-feira (30), o candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), disse que vai acabar com a fila de espera de pacientes que aguardam atendimento no estado por meio da fila do Sisreg.

Braga chamou a fila do Sisreg de “fila da morte”. “A fila do Sisreg, vocês estão familiarizados com o Sisreg, né? Que é a fila do desespero e muitas vezes é a fila da morte. É a fila do sistema SUS. Nós estamos assumindo compromisso de acabar com a fila do Sisreg em 120 dias”, disse.

Ao falar da solução para este feito, o candidato disse que, caso seja eleito, vai contratar serviços para atender os pacientes. “Mutirão para fazer as consultas especializadas, contratando exames especializados, mutirões de cirurgias eletivas tanto na capital como no interior. E eu lhe digo o seguinte, eu já fiz isso uma vez e por isso eu posso re reafirmar, nós vamos acabar com a fila do Sisreg”, prometeu.

A sigla SISREG significa “Sistema Nacional de Regulação”. É um sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

O candidato ainda pretende inaugurar mais dois hospitais na capital, sendo um na zona Norte e outro na zona Leste.