Assim como no Pará, esposa do governador de Roraima pode virar conselheira de TCE

Manaus/AM - Mais uma primeira-dama estadual pode conquistar um cargo vitalício no país. Após a primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, se tornar conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), situação igual pode acontecer em Roraima.

A esposa do governador Antonio Denarium (PP), Simone Denarium, está na disputa por um cargo no TCE de Roraima.

Especulações já indicam que o governador de Roraima está se articulando com os deputados para viabilizar a candidatura da primeira-dama para o TCE. A principal função de um conselheiro de contas é julgar as despesas de agentes públicos, como de governadores.

Os deputados da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) vão definir quem será o novo conselheiro do TCE-RR. Um outro nome na disputa com a primeira, considerado favorito, é o do deputado Jorge Everton, que já teria apoio da maioria dos seus colegas de parlamento.